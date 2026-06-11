Derde Belgische Sephora opent in Luik

Terwijl de eerste twee Belgische winkels van Sephora nog moeten openen, kondigt de Franse cosmeticaketen al de komst van een derde vestiging aan: die opent in het Luikse winkelcentrum Médiacité.

Wervingscampagne gestart

De retailer heeft de komst van de derde winkel aangekondigd op zijn sociale media. De Luikse vestiging opent in september. Het bedrijf heeft intussen een wervingscampagne gelanceerd op zoek naar een winkelmanager en verkoopmedewerkers. Later deze maand opent de eerste Belgische Sephora de deuren in het overdekte winkelcentrum Docks Bruxsel, in juli volgt een winkel in het eveneens Brusselse winkelcentrum City2. In Vlaanderen zou de keten pas na een tiental Franstalige winkels van start gaan.

De verwachtingen zijn gespannen: de Belgische lancering kan immers een grote impact kan hebben op de markt, waar ICI Paris XL, dochterbedrijf van AS Watson, voorlopig nog marktleider is. Nieuwkomer Douglas is erg populair bij jonge shoppers, terwijl er vragen rijzen over de positie van April, het voormalige Planet Parfum, dat eigendom is van de Franse groep Bogart. Sephora is al actief met 3.400 winkels en digitale platforms in 35 markten met 50.000 medewerkers.