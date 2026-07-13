Rituals gaat in recordtempo meer dan 1500 winkels verbouwen

Rituals kondigt een huzarenstukje aan: de luxe cosmeticaretailer investeert 40 miljoen euro in de renovatie van 1500 winkels in 30 landen. Die operatie wil het bedrijf afronden in niet meer dan twee maanden.

Veertig winkels per werkdag

De winkels van Rituals moeten een luxere uitstraling krijgen, met meer nadruk op de klantervaring, productpresentatie en het ontdekken van nieuwe producten. Daarom lanceert de keten een groot renovatieproject, dat de Europese winkels klaar zal maken voor de introductie van nieuwe productlijnen en categorieën op het gebied van geuren en schoonheid.

De boetieks krijgen een nieuwe afdeling “Beauty World” die huidverzorging, haarverzorging, make-up en parfums op één plek bij elkaar zal brengen. Ook de Private Home-collectie, de herencollectie en de onlangs geïntroduceerde haarverzorgingslijn krijgen een prominentere plek.

Het bedrijf zet vaart achter het project: de ambitie is wel veertig winkels per werkdag te verbouwen, waarbij ongeveer honderd bouwteams in Europa worden ingezet. De verbouwing van de winkels begint begin augustus en wordt op 25 september afgerond. In Azië en het Midden-Oosten zal Rituals in het eerste kwartaal van 2027 een soortgelijke vernieuwingsstrategie lanceren.