Pink Gellac krijgt likje verf: nieuwe branding en webshop

Beautymerk Pink Gellac voert een volledige herpositionering door. Met een nieuwe merkidentiteit, website en webshop wil het Nederlandse bedrijf zich duidelijker onderscheiden in de ondertussen mature markt voor gelnagellak.

Veel verhalen zijn al verteld

Pink Gellac introduceerde dertien jaar geleden professionele gelnagellak voor thuis en groeide sindsdien uit tot een van de grotere Europese spelers in nagelverzorging. Maar de markt telt inmiddels veel meer aanbieders, waardoor het merk n zijn positionering aanscherpt. Het nieuwe merkplatform krijgt de naam ‘Colour Your Confidence’, met meer focus op zelfvertrouwen en persoonlijke expressie.