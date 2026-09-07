EssilorLuxottica: familieconflict escaleert en hertekent topstructuur

De Franse-Italiaanse oogmerkengigant EssilorLuxottica, bekend van merken als Ray-Ban, Oakley en Persol, herstructureert het topmanagement na een openlijk conflict met de zoon van de oprichter. CEO Francesco Milleri maakt ook van de gelegenheid gebruik om de groeiende tech-activiteiten, zoals de slimme brillen met Meta, beter te integreren.

Botsing met CEO

Leonardo Maria del Del Vecchio, tot voor kort chief strategy officer en verantwoordelijk voor het iconische merk Ray-Ban, kondigde vorige maand zijn vertrek aan nadat zijn poging om meer controle te krijgen over het familievermogen Delfin op weerstand stuitte. Delfin, gevestigd in Luxemburg, is met een belang van 32,4% de grootste aandeelhouder van EssilorLuxottica.