[In Beeld] Atelier Rebul opent eerste Belgische flagshipstore in Wijnegem Shopping Center

Het Turkse beautymerk Atelier Rebul opende woensdag zijn eerste Belgische flagshipstore in Wijnegem Shopping Center. Volgens Benelux-CEO’s Xander Gielen en Kris Gielen overtrof de opkomst alle verwachtingen.

“Vakmanschap, geur en beleving”

De nieuwe winkel, gesitueerd op de begane grond van het winkelcentrum en bereikbaar via ingang 3 en 12, biedt het volledige assortiment van het merk aan. Dit omvat parfums, lichaamsverzorgingsproducten en geuren voor het interieur. Vooral de collectie Istanbul is een van de meest bekende productlijnen van Atelier Rebul.

De opening trok direct een grote menigte: al vanaf 8.30 uur stonden de eerste klanten in de rij, anderhalf uur voor de officiële openingstijd. De eerste tweehonderd kopers ontvingen een goodiebag ter waarde van honderd euro. Gielen: “De warme reacties en de massale opkomst tonen aan dat er in België duidelijk vraag is naar een merk dat vakmanschap, geur en beleving centraal stelt. We zijn ontzettend trots dat we onze eerste Belgische winkel in Wijnegem Shopping Center mogen openen.”

Atelier Rebul ontstond in 1895, toen de Franse apotheker Jean Cesar Reboul een apotheek opende in Istanbul. Vanuit die traditie groeide het bedrijf uit tot een internationaal merk gespecialiseerd in parfums en verzorgingsproducten.