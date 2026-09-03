Sephora kondigt vierde Belgische winkel aan

De Franse cosmeticaketen Sephora zet haar opmars in België verder. Na openingen in de Brusselse winkelcentra Docks Bruxsel en City2 staat nu ook Westland Shopping op de planning. Een opening is Luik was al eerder aangekondigd.

Openingsdatum nog niet bekend

Westland Shopping kondigt het nieuwtje zelf aan op z’n socials: binnenkort opent Sephora in het bekende winkelcentrum in Anderlecht. Dat is eerder verrassend, want na de openingen in Docks Bruxsel op 25 juni en City2 op 9 juli had de cosmeticaretailer tot nu toe enkel een winkelopening tegen september in het Luikse shoppingcenter Médiacité aangekondigd.

Daar komt dus al zeker een vierde Belgische winkel bovenop. Een openingsdatum is nog niet bekend. Over bijkomende locaties heeft Sephora nog niet gecommuniceerd, wel liet de retailer weten dat de prioriteit in een eerste fase op het Franstalige landsgedeelte ligt: Vlaanderen zou pas volgen na een tiental openingen.

Westland Shopping is alleszins opnieuw een toplocatie in de Brusselse regio voor de retailer. Recent nog kondigde het winkelcentrum nieuwe recordcijfers aan: in juni kwamen er meer dan 650.000 bezoekers over de vloer, 16,6% meer dan een jaar eerder en het hoogste maandcijfer van dit jaar tot nu toe. Ook in juli en augustus zorgden hete dagen voor opvallende bezoekerspieken.