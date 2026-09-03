[In Beeld] Marie-Stella-Maris laat de wereld kennismaken met de “geur van Amsterdam” op Schiphol

Marie-Stella-Maris maakt zijn entree in travel retail met een pop-up op Schiphol. In Lounge 1 wil het Nederlandse merk internationale reizigers laten kennismaken met “de geur van Amsterdam”.

Een logische start

Marie-Stella-Maris kiest, in samenwerking met Lagardère Travel Retail, bewust voor Schiphol als eerste locatie binnen het reiskanaal. Voor het Amsterdamse merk vormt de luchthaven immers een logische plek om een internationaal publiek te bereiken. “Als merk dat in Amsterdam is opgericht, biedt Schiphol een natuurlijk platform om onze wereld aan een internationaal publiek te introduceren”, deelt het bedrijf op LinkedIn.

Centraal in de pop-up staat No.12 Objets d’Amsterdam, een geur die het merk baseerde op zijn thuisstad. Bezoekers kunnen er niet alleen producten en geuren ontdekken, maar ook een postkaart schrijven aan iemand die hen dierbaar is. Met de formule probeert Marie-Stella-Maris meer te bieden dan een klassiek verkooppunt. “De meeslepende pop-up brengt geur, design en een moment van verbinding samen”, aldus het merk.