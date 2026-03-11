Henkel boekt hogere marge ondanks dalende omzet

Henkel, eigenaar van merken als Persil en Schwarzkopf, wist in 2025 zijn winstgevendheid te verbeteren, ondanks een uitdagend economisch klimaat. De omzet daalde, hoofdzakelijk door wisselkoerseffecten.

Geopolitieke spanningen

De gerapporteerde omzet van Henkel daalde vorig jaar met 5,1% naar ongeveer 20,5 miljard euro, voornamelijk door negatieve wisselkoerseffecten en desinvesteringen in het portfolio. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en overnames steeg de omzet met 0,9%. In een jaar van zwakke vraag legde de multinational zijn focus op efficiëntie, en dat loonde: de EBIT-marge verbeterde met 0,5 procentpunt tot 14,8%, wat aantoont dat Henkel zijn winstgevendheid heeft kunnen verhogen ondanks druk op de omzet.