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Geschreven door Pauline Neerman
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Rituals gaat voor recordomzet van 2,6 miljard euro in 2026

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Schoonheid/verzorging11 juni, 2026
Raymond Cloosterman, Rituals

Rituals verwacht dit jaar meer dan 2,6 miljard euro omzet te halen. Vorig jaar boekte het Nederlandse cosmeticabedrijf al een omzet van ruim 2,4 miljard euro, goed voor 16% groei. Nu wil het merk investeren in de Golfregio.

Meer winst- dan omzetgroei

Rituals boekte in 2025 16% meer omzet dan het voorgaande jaar, met dank aan een netwerk van 1.450 eigen winkels, 5.000 shop-in-shops en een webwinkel. De nettowinst steeg van 256 miljoen euro naar 301 miljoen euro, een toename van bijna 18%. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2025, waarover Quote bericht.

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