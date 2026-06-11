Multipharma groeit met Goed-apotheken boven 700 miljoen euro omzet

Multipharma boekte in 2025 voor het eerst meer dan 700 miljoen euro omzet. De Belgische apotheekgroep dankt die sprong vooral aan de integratie van 88 apotheken van Goed, die het netwerk van 243 naar 321 apotheken liet groeien.

Sterker in Vlaanderen

Volgens CEO Geert Reyniers betekende 2025 een kanteljaar voor de coöperatieve apotheekgroep. Met de overname van Goed versterkte Multipharma vooral zijn aanwezigheid in Vlaanderen. “Wij zijn ervan overtuigd dat coöperaties echt het verschil kunnen maken. Zeker in de gezondheidszorg. Elke verdiende euro investeren we opnieuw in innovatie, toegankelijkheid en farmaceutische zorg van hoge kwaliteit”, aldus de CEO.