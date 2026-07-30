L’Oréal profiteert volop van “lipstick-effect” in onzekere tijden

L’Oréal presteerde in het tweede kwartaal beter dan verwacht. Nieuwe haarproducten, mascara’s en dermatologische merken zoals CeraVe en La Roche-Posay stuwden de omzet naar 11,62 miljard euro.

Terwijl concurrenten worstelen

De vergelijkbare omzet steeg met 6,3%, weliswaar gecorrigeerd voor de tijdelijke effecten van een nieuw IT-systeem. “Dit is een sterke prestatie, zeker in een context waarin sectorgenoten met de vraag worstelen”, schreven analisten van Jefferies. Over de hele eerste jaarhelft steeg de omzet met 5,8% tot 23,78 miljard euro. De operationele winst nam met 6,8% toe tot 5,06 miljard euro. De operationele marge klom naar 21,3%.