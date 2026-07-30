Planet B daagt FMCG-concurrenten uit met campagne rond microplastics

Zo goed als iedereen heeft microplastics in het bloed, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Gentse startup Planet B, die een bewustwordingscampagne lanceert: “In de jacht op winst verliezen veel FMCG-bedrijven de impact op onze gezondheid en de planeet uit het oog.”

Zorgwekkend

Planet B, het bedrijf achter de duurzame en plasticvrije merken Wondr (cosmetica) en Powr (was en schoonmaak), liet door medisch personeel van MediLab het bloed onderzoeken van 119 Belgische testpersonen van verschillende leeftijden, in Antwerpen, Leuven en Gent. Meteen het eerste grootschalige bloedonderzoek naar microplastics in België, en bij uitbreiding in heel Europa, volgens de startup.

De resultaten: 114 van de 119 bloedstalen bevatten microplastics. Gemiddeld werden er 8,95 partikels gevonden in één bloedstaal (van 100 microliter), met uitschieters tot 64 partikels. Dat betekent een gemiddelde van net geen 90 (89,5) plastic deeltjes per ml in het bloed van alle respondenten, in verschillende groottes. Het zorgwekkendst is de aanwezigheid van kleinere deeltjes, minder dan 10 μm in omvang, die ook in verzorgings- en poetsproducten zitten: die zijn namelijk in staat om de kleinste barrières van het lichaam te doordringen en kunnen zich daar opstapelen.

Schadelijke stoffen bannen

Studies tonen een verband met hart- en vaatziekten als beroertes, maar ook dementie, allergieën, kanker en onvruchtbaarheid. “We willen niet wachten tot we over enkele jaren beseffen hoe nefast microplastics in ons lichaam juist zijn,” vertelt Planet B co-founder Tibbe Verschaffel. “We hebben asbest ooit onderschat terwijl bedrijven er veel geld aan verdienden, en toen we wisten hoe kankerverwekkend het was, zat het al overal. Volgens mij maken we nu dezelfde fout met microplastics.”

“In de jacht op winst verliezen veel FMCG-bedrijven de impact op onze gezondheid en de planeet uit het oog. Dit leidt vaak tot het gebruik van schadelijke ingrediënten in consumentenproducten, met plastic als het pijnlijkste voorbeeld daarvan,” aldus nog Verschaffel. “Precies daarom hebben we Planet B opgericht in 2018. Onze missie reikt verder dan enkel de strijd tegen microplastics: we willen ook andere schadelijke stoffen zoals PFAS en hormoonverstoorders bannen uit dagelijkse producten als verzorgings- en huishoudproducten.”

Bewustwordingscampagne

Het bloedonderzoek betekent de start van een bewustwordingscampagne: onder het motto “Life in Plastics” zal Planet B de hele zomer lang het land doorkruisen om mensen te informeren rond microplastics met interactieve en ludieke stunts.

Hoe een jonge startup, in 2025 goed voor een omzet van 10 miljoen euro, er met minimale budgetten maar veel lef en creativiteit telkens weer in slaagt om de aandacht van een breed consumentenpubliek te trekken? Dat vertelt chief digital officer Ruben Renaer van Planet B tijdens de Retail Marketing Day van RetailDetail, op 24 september in Brussel. Ook op het podium: sprekers van Albert Heijn, Ava, Vanhalst Retail Group (Dreambaby, Supra Bazar) en meer. Reserveer je ticket via de knop hieronder, nog tot en met 31 juli aan voordelig summer bird tarief.