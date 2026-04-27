Newpharma zet in op digitale zorg met Pharma Consult

Onlineapotheek Newpharma, onderdeel van Colruyt Group, breidt zijn dienstverlening uit met Pharma Consult, een digitaal adviesplatform waarmee consumenten rechtstreeks in gesprek kunnen gaan met een apotheker.

Advies per videogesprek

Met Pharma Consult kunnen gebruikers een videogesprek van vijftien minuten boeken met een apotheker van het team. De dienst is gratis en er zou geen aankoopverplichting zijn. Gebruikers kiezen eerst het onderwerp van hun vraag, en selecteren vervolgens een tijdslot en een apotheker. De adviesverlening bestrijkt uiteenlopende domeinen, van huidverzorging en voedingssupplementen tot algemeen welzijn, slaap en zorg voor baby’s of huisdieren.

Newpharma positioneert de dienst nadrukkelijk als aanvulling op het bestaande zorgaanbod. “Ga in alle veiligheid en vertrouwen op gesprek bij onze deskundige apothekers”, klinkt het. Het bedrijf benadrukt dat gebruikers “persoonlijk advies, eenvoudig en zonder verplichtingen” krijgen.

Met deze stap wil de e-commercespeler consumenten overtuigen om ook voor eerstelijnsadvies online te gaan, dankzij een combinatie van gemak, snelheid en personalisatie. Bovendien wil het bedrijf zich ten opzichte van andere onlinespelers differentiëren door van pure verkoop naar dienstverlening te verschuiven.