Pink Gellac centraliseert logistiek voor verdere Europese groei

Pink Gellac heeft zijn volledige logistieke operatie ondergebracht in een nieuw fulfilmentcenter in het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf. Het nagelcosmeticamerk centraliseert om makkelijker op te schalen en te internationaliseren.

Alles op één plek

Door de internationale uitbreiding Pink Gellac, dat zowel de eigen Colour Boutiques als sinds oktober de winkels van Douglas in Nederland en België belevert, nam de logistieke complexiteit de voorbije jaren sterk toe, aldus het Nederlandse bedrijf. De nagelspecialist kiest daarom nu voor één, centraal distributiemodel: Pink Gellac beëindigde eind 2025 zijn eigen verpakkings- en assemblageactiviteiten en centraliseert alle logistieke processen vanuit één voorraadpunt. Dat vermindert transportbewegingen en verhoogt de flexibiliteit.

“Samen met Monta zijn we de afgelopen jaren hard gegroeid. Met deze verhuizing leggen we een nieuwe, schaalbare basis onder onze logistiek”, zegt Sander Groenendijk, Chief Finance & Operations Officer van Pink Gellac. “In het nieuwe fulfilmentcenter hebben we precies wat we nodig hebben om onze internationale ambities waar te maken als B Corp-gecertificeerd merk.”

Het nieuwe centrum is sterk geautomatiseerd en heeft een verpakkingsmachine die tot 30% minder karton per consumentenverzending gebruikt. De locatie in Bleskensgraaf biedt bovendien werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die ook voor Pink Gellac assemblage- en logistieke taken uitvoeren. Daarmee koppelt Pink Gellac operationele efficiëntie aan zijn MVO-strategie.