Wibra lanceert wasmiddelen onder huismerk

Wibra introduceert een lijn wasmiddelen onder het nieuwe huismerk W-care. Dat is een opmerkelijke primeur voor de discounter, die met deze ontwikkeling mogelijk minder afhankelijk wil worden van zijn exclusieve “stermerk” Dasty.

Prijs-kwaliteitverhouding

Wibra lanceert onder de naam W-care een nieuwe eigen wasmiddellijn voor witte, gekleurde en donkere was. Een fles van 1,5 liter kost 2,99 euro en is goed voor 42 wasbeurten. Dat komt neer op ongeveer 7 cent per wasbeurt, terwijl dat volgens de discounter bij verschillende A-merkwasmiddelen al gauw meer dan 60 cent per wasbeurt is.

“Wasmiddel is een product dat iedereen nodig heeft en wassen is iets waar elk huishouden mee te maken heeft. Daarom wilden we juist hier een goede kwaliteit bieden voor een scherpe Wibra-prijs”, zegt Amela Hodzic Meric, teamleader verbruik en inkoper bij Wibra. Bij de ontwikkeling van W-care werd niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar de samenstelling, geur, verpakking en het gebruiksgemak. “Uiteindelijk moet het product vooral gewoon goed zijn en doen wat het moet doen. En geur blijft een belangrijk aspect.”

Tot nu toe had Wibra geen echt huismerk: de discounter verkoopt naast veel A-merken ook heel wat merkloze producten en onbekende merken. Een mogelijke motivering voor de ontwikkeling van een eigen huismerk, zit ‘m wellicht in het feit dat de retailer minder afhankelijk wil worden van zijn iconische merk Dasty, met een ruim aanbod schoonmaak- en wasmiddelen: in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is dat merk immers geen eigendom van de keten, die het wel in exclusiviteit verkoopt.