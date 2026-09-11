WONDR gooit vertrouwde golven én blokken overboord

Het Belgische verzorgingsmerk WONDR breidt uit met een nieuwe productlijn en krijgt tegelijk een nieuwe visuele identiteit. De golvende grafische elementen maken plaats voor een strakkere branding, die beter moet werken over een breder productgamma. Want dat gamma wordt ook voor het eerst vloeibaar.

Moeilijk afscheid

De nieuwe stijl introduceert onder meer een grote verticale merknaam, herkenbare productsilhouetten en een uniformere kleurenwereld. Ook de karakteristieke vorm van de vaste WONDR-bar krijgt een prominente plaats op de verpakkingen. Medeoprichter Tibbe Verschaffel noemt de omslag opvallend groot. Hij hield naar eigen zeggen lang vast aan de kenmerkende ‘waves’, omdat die voor herkenbaarheid in het schap zorgden.

“Voor mij is branding niet gewoon: ‘wat ziet er het mooiste uit?’ Het gaat vooral over: wat herkent iemand in twee seconden in een overvol schap?”, schrijft hij op LinkedIn. Volgens Verschaffel betekent de rebranding dan ook geen afscheid: “Een rebranding mag niet betekenen dat je herkenbaarheid weggooit. Je moet ze gewoon opnieuw coderen.”

Van vast naar vloeibaar?

Het is niet enige omslag van formaat, want parallel breidt WONDR het assortiment uit buiten de vaste verzorgingsbars waarmee het merk bekend werd. De nieuwe WONDR Liquids omvatten kant-en-klare shampoo, conditioner en bodywash. De producten zitten in dunne aluminium blikjes, die dienen als navullingen voor een herbruikbare fles. Met die uitbreiding probeert WONDR klanten te bereiken die niet volledig willen overstappen naar vaste “bars” of zeepblokken.

Beide lanceringen zijn ook aan elkaar gelinkt, want de nieuwe branding moet de twee producttypes visueel onder één merkarchitectuur brengen. De nieuwe merkidentiteit duikt bijgevolg voor het eerst op bij de Liquids-lijn en wordt vanaf nu verder uitgerold naar andere verpakkingen.

Heb je trouwens de reclameclip voor de WONDR Liquids al bekeken? Dan begrijp je ongetwijfeld waarom moederbedrijf Planet B niet mag ontbreken op de Retail Marketing Day op 24 september in Brussel. Chief Digital Officer Ruben Renaer spreekt er, net als Els Lagrou (Albert Heijn), Fay Van Weddingen (AVA) en meer.