Decathlon stort zich op markt voor fietsabonnementen

Ook bij Decathlon kunnen particulieren vanaf nu een elektrische fiets leasen. Met de abonnementsformule begeeft de Franse sportgigant zich op het terrein van spelers als Swapfiets en Lucien.

Leasen voor consumenten

Voor vanaf 1,25 euro per dag – of 38 euro per maand – kunnen consumenten bij Decathlon België voortaan een e-bike leasen, inclusief onderhoud, verzekering en zelfs een nulfranchise bij diefstal of schade. Naast de instapmodellen zijn er nog duurdere opties beschikbaar, zoals een elektrische stadsfiets of een e-bakfiets, terwijl klanten ook kunnen kiezen uit contracten van 12, 24 of 36 maanden.