DreamLand wil distributiecentrum in Lot sluiten

DreamLand wil de logistieke activiteiten voor alle winkels en webshops in België en Nederland centraliseren in zijn logistieke centrum in Bilzen. Daardoor zal het distributiecentrum in Lot moeten sluiten.

“Concurrentie van discounters en online”

De retailer riep vandaag een ondernemingsraad samen waarop de plannen aan de werknemersafgevaardigden werden meegedeeld. De ingreep zou kunnen leiden tot het verlies van 65 arbeidsplaatsen. Voor de niet-logistieke administratieve functies die op dezelfde site in Lot worden uitgeoefend gaat DreamLand op zoek naar een alternatieve locatie in de buurt van Lot, zonder jobverlies.

In zijn persbericht verwijst DreamLand naar “een uitdagende markt met hoge concurrentie, voornamelijk van pure online spelers en discounters”, waardoor het bedrijf sterk moet blijven inzetten op kostenbeheersing en efficiëntie. Tegelijk investeert de retailer in de vernieuwing van de winkels en opening van extra winkellocaties.

“Er is op dit moment nog geen definitieve beslissing genomen”, benadrukt DreamLand. “Indien de stopzetting van de logistieke activiteiten in Lot zou worden bevestigd, zal samen met de sociale partners worden onderzocht welke begeleidende maatregelen kunnen worden genomen.”