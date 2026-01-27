Fnac Darty wil af van Nature & Découvertes

De Franse keten Nature & Découvertes, gespecialiseerd in ecologische producten, staat te koop na tegenvallende resultaten. Eigenaar Fnac Darty nam de retailer over in 2019 maar beleefde weinig plezier aan die aankoop.

Op zoek naar nieuwe partner

Fnac Darty heeft besloten heeft om actief op zoek te gaan naar een partner die beter in staat is om de ontwikkeling van Nature & Découvertes te ondersteunen. Dat heeft de Franse retailer maandag bekendgemaakt. De groep nam de winkelketen in 2019 over van de oprichtersfamilie Lemarchand, maar de uitbraak van de pandemie kort daarna bracht de keten in financiële problemen. Ook de afgelopen jaren en kwartalen verloor het merk aan momentum.

Nature & Découvertes heeft 91 winkels in vier landen: 84 in Frankrijk, 4 in België, 2 in Zwitserland en 1 in Luxemburg. Ten tijde van de overname bedroeg de omzet zo’n 200 miljoen euro met meer dan 100 winkels.

De aankondiging van Fnac Darty volgt op het nieuws dat de Tsjechische zakenman Daniel Kretinsky, die al aandeelhouder is, zijn belang in de elektrogroep wil vergroten om meerderheidsaandeelhouder te worden. Fnac Darty rapporteerde over 2025 een stabiele omzet van 10,3 miljard euro.