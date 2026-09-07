Openingsdatum eerste Belgische winkel Smyths Toys is bekend

Dat Smyths Toys een eerste fysieke Belgische winkel zou openen op het retailpark City Nord in Gosselies nabij Charleroi, was al even bekend. Nu is ook de datum concreet: op 15 oktober opent de winkel de deuren, meldt het winkelcentrum op z’n website.

Bijkomende concurrentie

De Ierse retailer richtte eerder dit jaar in stilte een Belgische vennootschap op en maakte wat later ook een summiere Belgische website en een Facebookpagina aan. Sinds eind augustus is de Belgische webshop live. De komst van Smyths Toys naar België wordt door waarnemers en concurrenten met argusogen gevolgd.

Smyths Toys is immers een van de grootste speelgoedretailers in Europa, sterk vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar ook aanwezig in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en sinds 2023 in Nederland, waar de keten intussen acht winkels heeft. De retailer profileert zich met grote winkels die een breed assortiment aanbieden tegen lage prijzen. De komst van Smyths Toys naar België betekent bijkomende concurrentie voor spelers als King Jouet en DreamLand.