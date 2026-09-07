Nog zes extra winkels voor Bike Republic

Bike Republic breidt de komende maanden uit van 42 naar 48 vestigingen. De fietsketen van Colruyt Group zoekt nu bewust de stadscentra op, en rekent erop dit jaar uit het rood te klimmen.

Meer servicegericht

In Mechelen opent Bike Republic in november een winkel van zo’n 750 vierkante meter in de Hoogstraat. Ook Aarschot, Antwerpen-Berchem en Genk krijgen nieuwe vestigingen. In totaal komen er zes locaties bij, zegt CEO Miek Vercouteren aan de Wielerkrant.

De nieuwe locaties tonen ook een nieuwe winkelstrategie: waar de keten in het verleden vooral voor grotere verkooppunten aan de stadsrand koos, wil Bike Republic dichter bij de fietsers zitten voor aankoop, onderhoud en herstellingen. Servicepunten in Leuven en Antwerpen hebben volgens Vercouteren aangetoond dat daar vraag naar bestaat.

Vooral voor elektrische fietsen en speedpedelecs wint dienstverlening aan belang, omdat onderhoud steeds meer gespecialiseerde technische kennis vraagt. De keten verkoopt jaarlijks ongeveer 20.000 nieuwe fietsen en voert bijna 100.000 onderhouds- en reparatiebeurten uit. Bike Republic investeert daarom ook in opleidingen voor fietsenmakers en in een efficiënter voorraadbeheer.

Op weg naar break-even

De winkeluitbreiding komt er na enkele financieel moeilijke jaren. Bike Republic boekte vier jaar op rij verlies en sloot volgens Vercouteren ook het boekjaar tot maart 2026 nog negatief af. Dit boekjaar rekent de keten echter weer op een positief bedrijfsresultaat

Moederbedrijf Colruyt Group gaf Bike Republic recent een kapitaalinjectie van 5 miljoen euro. “In principe is dat voldoende om de komende vier à vijf jaar zonder problemen door te komen”, aldus de CEO.