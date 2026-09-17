JYSK boekt kwart meer omzet in België en mikt op 125 winkels

JYSK heeft zijn Belgische omzet afgelopen boekjaar met ruim een kwart verhoogd tot 159,5 miljoen euro. Na veertien nieuwe winkels zet de interieurketen haar expansie voort richting minstens 125 vestigingen.

Tien jaar in België

Bij JYSK steeg de Belgische omzet in het boekjaar tot eind augustus met 25,2% tot 159,5 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan nieuwe winkelopeningen, want het jaar markeerde ook de grootste Belgische expansiegolf tot nu toe: de Deense retailer opende veertien winkels, waarvan acht op voormalige locaties van Leen Bakker. Ook ging JYSK voor zeven voormalige Cora-sites; de eerste drie winkels daar zijn inmiddels geopend.