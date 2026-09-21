[En images] Avec son magasin phare à Anvers, Cent Pur Cent souhaite renforcer la notoriété de sa marque

La marque de soins Cent Pur Cent a inauguré samedi 19 septembre une boutique en propre à Anvers. Il s’agit, après celle de Hasselt, de la deuxième boutique en propre de la marque, dont les produits sont disponibles dans plus d’un millier de pharmacies en Belgique et en ligne.

« Le marché de la beauté le plus exigeant du pays »

Si Cent Pur Cent est déjà bien implantée dans le Limbourg, la marque est moins connue à Anvers. Située dans la prestigieuse Schuttershofstraat, cette boutique, la première en dehors de sa province d’origine, est avant tout, selon la fondatrice et PDG Caroline Rigo, un outil destiné à renforcer sa notoriété, et seulement ensuite un point de vente.

« À Hasselt, nous avons appris ce qu’un magasin dédié peut apporter et qu’un simple rayon en pharmacie ne peut pas offrir », explique Mme Rigo. « Les clients n’entrent pas avec une question sur le produit, mais sur son utilisation : je veux bien l’acheter, mais je ne sais pas comment m’en servir. Cela nécessite une demi-heure de conseil. Quiconque a vécu cette expérience une fois connaît la marque et la demande à son pharmacien. La boutique crée la demande, la pharmacie la capte. Pour une marque qui s’est développée grâce aux pharmacies, c’est la manière la plus logique de s’implanter dans une nouvelle région. »

Le choix d’Anvers est délibéré : « C’est le marché de la beauté le plus exigeant du pays et la ville où nous devons faire nos preuves. Si ce modèle fonctionne là-bas, il fonctionnera partout. »

La pharmacie reste le canal principal

La boutique est conçue comme un espace de conseil plutôt que comme une simple surface de vente. Sur rendez-vous ou de manière spontanée, les clientes suivent un parcours de conseil personnalisé, le « Signature Route », au cours duquel elles découvrent, en fonction de leur type de peau et de leurs préférences, le look et les produits qui leur conviennent. La boutique est gérée par une équipe locale anversoise composée de trois collaborateurs. La vitrine et la communication en magasin sont en anglais, en accord avec le caractère international de la rue ; la communication avec les clients se fait en néerlandais.

Cent Pur Cent souligne que la pharmacie reste le canal principal et que les boutiques de la marque ne lui font pas concurrence, mais contribuent à renforcer sa notoriété. Les pharmaciens anversois ont été les premiers à être accueillis dans la boutique dès le 10 septembre, avant la presse et le grand public. « La pharmacie est le canal qui inspire confiance, et c’est la confiance qui fait vendre un produit de soin pour la peau », explique Caroline Rigo. « Nous n’allons pas troquer cela contre de l’espace en rayon. Ce que nous faisons, c’est créer nous-mêmes le lieu où les gens découvrent la marque, dans les villes où cela reste à faire. »

Une expansion supplémentaire est-elle prévue ? La marque ne se prononce pas à ce sujet : « Commençons par bien faire les choses à Anvers. Nous évaluerons cette boutique sur plusieurs années, et non sur quelques mois, et en fonction de ce qu’elle apporte à la marque dans toute la région, et pas seulement en termes de chiffre d’affaires propre. Si cela fonctionne, nous verrons ensuite. » Cent Pur Cent fait partie de la société mère RiGorgeous, qui chapeaute également les marques i.am.klean et Take It From Jones.