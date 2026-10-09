Kruidvat intègre la Belgique à son équipe de direction néerlandaise

Kruidvat aura une nouvelle directrice générale en Belgique au début de l’année prochaine. Katinka Ruikes succédera à Bert Verhoef au poste de directrice générale le 1er janvier et cumulera cette fonction avec ses responsabilités actuelles au sein de l’organisation des magasins aux Pays-Bas.

Une carrière dans les ressources humaines

Mme Ruikes travaille depuis 2009 au sein de la société mère AS Watson Health & Beauty Benelux. Elle a débuté dans les ressources humaines et la formation et le développement, puis a occupé divers postes de direction dans ce domaine. En 2019, elle a rejoint la direction commerciale en tant que directrice des ventes et des opérations de Kruidvat Pays-Bas. Elle continuera à cumuler cette fonction avec ses nouvelles responsabilités pour la Belgique.

AS Watson opte ainsi pour une collaboration opérationnelle plus étroite entre les deux pays. « Kruidvat en Belgique dispose d’une base solide et d’une ambition de croissance claire », explique Ruikes. « Je souhaite m’appuyer sur les fondations solides posées ces dernières années. Nous souhaitons ainsi renforcer davantage la collaboration entre la Belgique et les Pays-Bas et concrétiser notre ambition de croissance en Belgique. »

Verhoef rejoint Rossmann

Après plus de 27 ans chez AS Watson, Bert Verhoef cède une grande partie de ses fonctions opérationnelles. Il reste toutefois lié au groupe en tant que directeur de la coentreprise Rossmann Central Europe et en tant que membre du conseil consultatif de Dirk Rossmann GmbH. Bert Verhoef dirige Kruidvat Belgique depuis 2018.

Verhoef a débuté en 1999 en tant que directeur financier du groupe Groenwoudt, puis a notamment occupé les fonctions de directeur des achats pour les produits de grande consommation, de directeur général de Trekpleister et de directeur du portefeuille d’implantations. Depuis 2007, il siège également au conseil consultatif de Rossmann.