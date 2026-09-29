Prénatal passe entre les mains de son propre PDG

Prénatal change de propriétaire : son PDG, Jochem van Bueren, rachète l’intégralité des actions de l’enseigne néerlandaise spécialisée dans les produits pour mères et enfants à l’investisseur allemand Mutares.

Poursuite de l’activité en toute autonomie

Avec cette acquisition, Van Bueren devient l’unique propriétaire de Prénatal. Il conserve également son poste de PDG. Selon l’entreprise, cela n’entraînera que peu de changements dans l’organisation quotidienne : la direction actuelle, les équipes et les partenariats seront maintenus. C’est ce qu’annonce le magazine spécialisé M&A. Les détails financiers n’ont pas été divulgués.