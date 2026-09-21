Nuxe nomme Christine Delfaut-Sara au poste de PDG

La marque française de cosmétiques Nuxe nomme Christine Delfaut-Sara, qui fait partie de l’équipe de direction depuis 2019, au poste de nouvelle PDG. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre et succédera à Muriel Koch, qui a dirigé l’entreprise pendant huit ans.

Une expérience dans le secteur des cosmétiques

Christine Delfaut-Sara aura pour mission d’accompagner l’entreprise dans une nouvelle phase de croissance. « Je prends les rênes avec gratitude et enthousiasme. Je sais que je peux compter sur des équipes exceptionnelles et passionnées pour continuer à porter notre ambition avec cet esprit pionnier qui fait notre force », a déclaré Christine Delfaut-Sara dans un communiqué de presse.

Christine Delfaut-Sara apporte avec elle plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie cosmétique. Avant de rejoindre Nuxe, elle a travaillé pendant dix-sept ans chez Beiersdorf, la société mère de Nivea, en Allemagne. Elle a ensuite occupé le poste de directrice marketing chez Yves Rocher, avant de rejoindre Nuxe en 2019 en tant que directrice adjointe en charge de la stratégie de marque.

Nuxe est un nom bien connu dans le secteur des cosmétiques en pharmacie en France depuis plus de 35 ans, mais c’est surtout sous la direction de Koch que Nuxe a connu une forte croissance à l’international. Avec plus de 800 collaborateurs, Nuxe génère un chiffre d’affaires estimé à environ 300 millions d’euros. La marque est aujourd’hui disponible dans plus de 30 000 points de vente répartis dans 60 pays.