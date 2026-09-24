Sephora ouvre les portes de sa plus grande boutique belge à Liège

Sephora, le géant français de la beauté, ouvre aujourd’hui son plus grand magasin en Belgique. Situé au cœur de la Médiacité à Liège, ce nouveau point de vente de 400 mètres carrés marque une étape clé dans la stratégie d’expansion. Il s’agit du troisième magasin Sephora dans le pays, après les ouvertures récentes à Docks Bruxsel et City2 à Bruxelles.

La Belgique francophone d’abord

À Liège, Sephora a opté pour un magasin d’environ 400 mètres carrés et s’aventure pour la première fois en dehors de Bruxelles. Benoit Ponte, directeur général pour la France et le Belux, qualifie la ville de « choix évident » vis-àvis Sudinfo. « Liège est la plus grande ville de Wallonie, une ville dynamique, dotée d’une population active et étudiante. L’ouverture d’un magasin à Liège est une étape importante : cela nous permet de rendre l’expérience Sephora accessible au plus grand nombre, là où se trouvent nos clients, sans qu’ils aient à se rendre à Bruxelles », explique-t-il.

La prochaine étappe : un quatrième magasin au Westland Shopping à Anderlecht. Le réseau belge se situera donc entièrement dans de grands centres commerciaux. Sephora opte ainsi clairement pour des emplacements bénéficiant d’une fréquentation élevée et prévisible. Mais ce qui frappe surtout, c’est que la Belgique francophone est prioritaire lors de la première phase d’expansion. La Flandre ne serait concernée qu’après l’ouverture d’une dizaine de magasins belges.