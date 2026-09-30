Sephora ouvre 100 boutiques de beauté britanniques chez Marks & Spencer

Sephora s’associe à Marks & Spencer sur le marché britannique. À partir du printemps 2027, la marque de beauté disposera de boutiques dans une centaine de magasins M&S et proposera sa propre gamme sur la boutique en ligne de la chaîne de grands magasins.

Une catégorie en forte croissance

Ce partenariat offre d’un seul coup à Sephora une visibilité exponentiellement plus grande dans les rues commerçantes britanniques. La chaîne de cosmétiques du groupe de luxe LVMH a fait son retour au Royaume-Uni en 2022 et y compte désormais une quinzaine de boutiques en propre. Avec M&S, Sephora opte désormais pour un modèle « shop-in-shop » évolutif, en complément de ses propres magasins et de sa boutique en ligne.