La chaîne britannique de pharmacies Boots passe entre des mains canadiennes

La famille canadienne de milliardaires Weston, anciens propriétaires de la chaîne de grands magasins de luxe Selfridges, rachète la chaîne britannique de pharmacies Boots au fonds d’investissement Sycamore Partners. Cela met fin à plusieurs mois d’incertitude.

Une chaîne de magasins emblématique

C’est Wittington Investments, la société holding de la famille Weston, qui déboursera 8,9 milliards de dollars (7,95 euros) pour l’acquisition des activités de vente au détail de Boots au Royaume-Uni et en Irlande, de la chaîne d’optique, de la marque de beauté No7 et d’une branche franchisée en Thaïlande. Le fonds est également propriétaire de la chaîne de supermarchés Loblaws et de la chaîne de pharmacies Shoppers Drug Mart au Canada. La transaction est encore soumise à l’approbation des autorités de régulation et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027.

Boots est une icône des rues commerçantes britanniques : la chaîne exploite 1 800 magasins au Royaume-Uni et y emploie 50 000 personnes. En 2025, le détaillant a réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de livres sterling (8,85 milliards d’euros), soit une croissance de 3,2 %. La chaîne a toutefois fermé plus de 300 magasins ces dernières années.

La confirmation de cette transaction met fin à plusieurs mois d’incertitude, après que le propriétaire Sycamore, qui envisageait initialement d’introduire Boots en bourse, eut rejeté en août une offre de la famille Weston. La famille Weston a vendu en 2022 la chaîne de grands magasins Selfridges et reste, par l’intermédiaire d’une filiale britannique, l’actionnaire majoritaire d’Associated British Foods, propriétaire de Primark.