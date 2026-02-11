La pression promotionnelle se maintient chez Douglas

La chaîne de parfumeries Douglas fait état d’un Black Friday très réussi et d’une forte croissance du commerce électronique, mais a vu ses marges sous pression au premier trimestre de son exercice fiscal en raison d’une pression promotionnelle croissante.

« Les promotions sont essentielles »

Douglas annonce une croissance de son chiffre d’affaires de 1,7 % à 1,67 milliard d’euros pour la période d’octobre à décembre 2025. Cependant, l’EBITDA ajusté a baissé de 5,6 % à 333,7 millions d’euros, ce qui correspond à une marge EBITDA ajustée de 19,9 %. Les consommateurs se montrent de plus en plus sensibles aux prix et prudents, ce qui pèse sur la demande de produits de beauté haut de gamme. « Les consommateurs réfléchissent actuellement à deux fois avant de dépenser, ce qui accroît la concurrence et rend les promotions sur les prix essentielles pour tous les acteurs du marché », explique Sander van der Laan, PDG de Douglas.