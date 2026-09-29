Gamma se replie sur la Flandre

En Belgique, la chaîne de bricolage Gamma se désengage de la partie francophone du pays afin de concentrer davantage son attention et ses investissements sur la Flandre. L’entreprise souhaite y passer à 75 à 80 magasins dans les années à venir.

Encore 7 magasins wallons

Après la fermeture récente des deux magasins bruxellois et de plusieurs points de vente wallons ces dernières années, les rumeurs d’un éventuel retrait de Gamma de Belgique se sont amplifiées. Ce n’est pas le cas, comme l’indique aujourd’hui un communiqué de presse de la société mère Intergamma.