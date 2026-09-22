Alors que Kingfisher affiche d’excellents résultats, la France reste à la traîne

Kingfisher, la société mère des chaînes de bricolage B&Q, Screwfix, Castorama et Brico Dépôt, a connu un semestre solide, mais continue de rencontrer des difficultés sur le marché français.

« Plus fort et plus résilient »

Au cours du premier semestre de l’exercice 2026-2027, Kingfisher a réalisé un chiffre d’affaires de 6,864 milliards de livres sterling (8 milliards d’euros), soit une hausse de 0,8 %, mais une légère baisse de 0,2 % à taux de change constants. La croissance comparable du chiffre d’affaires s’est élevée à 0,1 %. Plus importante encore est la forte hausse du bénéfice de 9,9 %, à 404 millions de livres sterling (environ 470 millions d’euros), due, selon le distributeur, à une amélioration de la marge brute, à une maîtrise rigoureuse des coûts et à un remboursement ponctuel de 14 millions de livres sterling (environ 16 millions d’euros) au titre de l’impôt sur les sociétés.