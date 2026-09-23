Sièges interdits chez Gamma : Vincent Sheppard remporte son procès pour plagiat

Le fabricant de meubles Vincent Sheppard a obtenu du tribunal de La Haye que Intergamma ne puisse plus commercialiser ses chaises de jardin et ses ensembles de salon « Amelie » au sein de l’Union européenne. Selon le juge, ces modèles sont pratiquement identiques à la collection « Kodo » de Vincent Sheppard.

« Pratiquement identiques »

Le fabricant de meubles de Flandre occidentale a saisi la justice après avoir découvert, au printemps dernier, chez Gamma, des chaises de jardin et des ensembles de salon qui, selon lui, copiaient ses créations. Vincent Sheppard vend sa chaise « Kodo » environ 530 euros, tandis que Gamma proposait la chaise « Amelie », similaire, à moins de 100 euros.