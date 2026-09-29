Un été caniculaire permet à Hornbach de gagner des parts de marché

Un été chaud et un nombre croissant de personnes restant chez elles ont permis au groupe de bricolage Hornbach d’enregistrer de bons résultats. Le détaillant gagne des parts de marché sur tous ses marchés européens, y compris aux Pays-Bas, et continue d’investir dans la poursuite de sa croissance.

Bénéfice en hausse

L’entreprise avait déjà annoncé il y a trois semaines que son chiffre d’affaires net avait augmenté de 6 % au cours du premier semestre de l’exercice 2026/27 (qui s’est déroulé du 1er mars au 31 août 2026), pour atteindre 3,8 milliards d’euros. L’entreprise publie aujourd’hui ses résultats complets et détaillés. Il en ressort notamment que le chiffre d’affaires en ligne a progressé de 8,6 % pour atteindre 485,8 millions d’euros, représentant 13,5 % du chiffre d’affaires total.