Le retrait de Gamma de Wallonie se concrétise : six magasins et 74 emplois menacés

Le retrait annoncé de Gamma de la Belgique francophone a rapidement des conséquences concrètes. Six magasins wallons risquent de fermer, mettant ainsi 74 emplois en péril. Seul le magasin franchisé de Tournai est épargné.

Six magasins sur sept menacés

Gamma compte actuellement 77 magasins en Belgique, dont 70 en Flandre et sept en Wallonie. Les magasins de Bastogne, Herstal, Jumet, La Louvière, Quaregnon et Verviers, exploités par le partenaire franchisé Bourrelier Group, risquent tous de fermer leurs portes. Le magasin de Tournai, qui relève d’un autre franchisé, reste ouvert.