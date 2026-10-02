Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Le retrait de Gamma de Wallonie se concrétise : six magasins et 74 emplois menacés

icon
Bricolage/Jardin2 octobre, 2026

Le retrait annoncé de Gamma de la Belgique francophone a rapidement des conséquences concrètes. Six magasins wallons risquent de fermer, mettant ainsi 74 emplois en péril. Seul le magasin franchisé de Tournai est épargné.

Six magasins sur sept menacés

Gamma compte actuellement 77 magasins en Belgique, dont 70 en Flandre et sept en Wallonie. Les magasins de Bastogne, Herstal, Jumet, La Louvière, Quaregnon et Verviers, exploités par le partenaire franchisé Bourrelier Group, risquent tous de fermer leurs portes. Le magasin de Tournai, qui relève d’un autre franchisé, reste ouvert.

En savoir plus sur... Bricolage/Jardin
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail