Ceconomy, la société mère de MediaMarkt, dépasse ses propres prévisions

Ceconomy, la société mère de MediaMarkt et Saturn, a clôturé son exercice 2025/26 avec des résultats supérieurs aux prévisions. Le distributeur d’électronique a vu son bénéfice augmenter de 27 %, tandis que son chiffre d’affaires a progressé de 5,3 %. Parallèlement, le rachat par la société chinoise JD.com entre dans une phase décisive.

Quinze trimestres de croissance des bénéfices

Au cours de l’exercice clos fin septembre, Ceconomy a enregistré un résultat d’exploitation ajusté (EBIT) d’environ 515 millions d’euros, contre 406 millions d’euros un an plus tôt. Le groupe dépasse ainsi son propre objectif de 500 millions d’euros. Au quatrième trimestre, la rentabilité s’est par ailleurs améliorée pour le quinzième trimestre consécutif.