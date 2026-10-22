Fnac Darty poursuit sa croissance malgré les troubles en France

Au troisième trimestre, Fnac Darty a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 1,8 % à périmètre constant. Ce sont surtout les marchés européens hors de France et les ventes en ligne qui tirent les résultats vers le haut. Le distributeur d’électronique confirme ses prévisions annuelles, malgré les récentes pillages de magasins français.

La Belgique affiche de bons résultats

Le chiffre d’affaires de Fnac Darty a progressé de 1,9 % au troisième trimestre, pour atteindre 2,51 milliards d’euros. À périmètre constant et à taux de change constants, la croissance s’est élevée à 1,8 %. Sur les neuf premiers mois de 2026, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,97 milliards d’euros, soit une hausse comparable de 1,1 %.