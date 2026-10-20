L’Europe donne son feu vert à l’offre publique d’achat de Daniel Kretinsky sur Fnac Darty

La Commission européenne a approuvé l’offre publique d’achat lancée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky sur Fnac Darty. Cela ouvre la voie à son projet d’acquérir une participation majoritaire dans le distributeur français.

Dernier obstacle

Par l’intermédiaire de son véhicule d’investissement EP Group, Kretinsky détient déjà 28,5 % des actions de Fnac Darty, mais son ambition va plus loin : grâce à une offre publique d’achat, l’investisseur souhaite franchir le seuil des 50 % du capital et acquérir une participation majoritaire dans le groupe français d’électronique grand public.