MediaMarkt se lance lui aussi dans la franchise

MediaMarkt souhaite étendre son réseau de magasins avec l’aide d’entrepreneurs indépendants. La chaîne d’électronique lance un nouveau modèle de partenariat, dans le cadre duquel des commerçants locaux exploiteront les magasins. Les premiers points de vente devraient ouvrir mi-2027 en Allemagne, puis le déploiement se poursuivra à l’international.

Une maîtrise totale

« Nous fournissons le magasin, les marques, les gammes de produits et la composition de l’offre », précise Marcus Tengler, vice-président chargé de l’immobilier et des concepts de magasin, au journal allemand Lebensmittel Zeitung. MediaMarkt garde donc les rênes commerciales : la chaîne reste propriétaire des stocks, enregistre le chiffre d’affaires et gère les systèmes commerciaux centraux.