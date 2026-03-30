Comment Just Eat Takeaway.com passe de la livreur de repas au « retail à la demande »

Ce qui a commencé comme une plateforme de livraison de repas est en train de se transformer en un écosystème plus large de livraison instantanée, comprenant notamment des partenariats avec MediaMarkt et le détaillant d’appareils électroniques d’occasion CeX. Pete Chong, directeur mondial du retail chez Just Eat Takeaway.com, explique à RetailDetail comment la demande des consommateurs pour l’instantanéité redéfinit le retail.

Le virage stratégique au-delà de l’alimentation

L’entrée de Just Eat Takeaway.com dans le retail non alimentaire n’a pas été le fruit d’une stratégie descendante, mais d’une réponse à un comportement observable chez les clients, explique Chong. « Nous en avons eu la conviction lorsque nous avons constaté un comportement naturel de ventes croisées. Il y a deux ans, nous avons observé que les clients ajoutaient beaucoup de produits de santé et de soins pour animaux à leurs commandes de courses, il était donc logique d’offrir plus de choix via les pharmacies et les détaillants spécialisés dans les animaux de compagnie, par exemple. »