Coolblue cède sa branche installations énergétiques

Coolblue cesse la vente et l’installation de pompes à chaleur, de panneaux solaires, de bornes de recharge et de climatiseurs : sa branche dédiée aux installations énergétiques a été vendue au prestataire de services Hoppenbrouwers Techniek. Le détaillant continue toutefois à vendre des contrats d’énergie.

Le marché a connu un recul

Coolblue a finalisé la vente de sa branche d’installation énergétique à Hoppenbrouwers. 75 employés de Coolblue rejoignent ainsi l’entreprise d’installation, annonce le détaillant sur son site web. Hoppenbrouwers est un installateur présent dans toute la Hollande, fort de plus de 100 ans d’expérience et employant plus de 2 000 personnes. Grâce à Hoppenbrouwers, les clients ont accès à une gamme plus large de solutions pour économiser de l’énergie. Outre les pompes à chaleur, les panneaux solaires et les climatiseurs, ils proposent également aux clients de Coolblue des chaudières et des batteries domestiques.

« Grâce à la vente à Hoppenbrouwers, nos clients ont accès à encore plus de solutions intelligentes pour économiser l’énergie à domicile, telles que des batteries domestiques et des chaudières. Cela nous permet de nous concentrer pleinement sur les contrats d’énergie et le service gratuit de lavage et de séchage, grâce auxquels nous aidons nos clients à réduire leur consommation d’énergie », explique Pieter Zwart, PDG de Coolblue.

Le détaillant en électroménager a commencé à fournir et à installer des panneaux solaires en 2019. Ce marché a connu une forte croissance en raison de la crise énergétique qui a suivi la guerre en Ukraine, mais a ensuite connu un ralentissement. Le prix d’achat de la transaction n’a pas été divulgué.