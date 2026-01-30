Coolblue ferme son magasin à Bruxelles

Coolblue ferme son unique magasin à Bruxelles, situé avenue Louise. La chaîne affirme toutefois être à la recherche d’un nouvel emplacement dans la capitale.

Le bail arrive à expiration

Le 31 janvier, le magasin Coolblue de l’avenue Louise à Bruxelles fermera définitivement ses portes, car le bail arrive à expiration. « Nos clients bruxellois restent les bienvenus dans notre magasin de Zaventem et dans notre nouveau magasin de Drogenbos, qui ouvrira le 6 février. Par ailleurs, nous recherchons activement de nouveaux emplacements pour des magasins à Bruxelles même », a déclaré le détaillant dans une réaction à Bruzz.

Le magasin a ouvert ses portes en juin 2020 et était alors, avec une superficie de 2 600 m², le plus grand magasin de l’enseigne d’électroménager au Benelux. C’était également le premier magasin où les clients pouvaient également s’adresser en français. Depuis, l’enseigne a également ouvert un magasin en Wallonie.