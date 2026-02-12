Coolblue prévoit d’ouvrir au moins dix magasins supplémentaires en Belgique

Coolblue a réalisé un chiffre d’affaires record de 2,56 milliards d’euros en 2025. Cette année, le détaillant ouvrira dix magasins supplémentaires en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. À terme, dix magasins supplémentaires pourraient voir le jour en Belgique, y compris en Wallonie.

Bénéfices sous pression

Grâce notamment à l’ouverture de six nouveaux magasins et à la poursuite du développement de son propre service de livraison et d’installation, Coolblue a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 2,56 milliards d’euros et un résultat d’exploitation (EBITDA) de 86,5 millions d’euros, soit un peu moins qu’en 2024. Le bénéfice d’exploitation a également baissé de 11,6 % pour s’établir à 86,5 millions d’euros, en raison d’investissements importants en Allemagne. La satisfaction des clients est restée au plus haut niveau jamais atteint (NPS = 72).

En 2026, Coolblue continuera d’investir dans son réseau de magasins en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. L’entreprise prévoit ainsi d’ouvrir cette année dix magasins supplémentaires dans ces trois pays, dont au moins deux en Belgique et six aux Pays-Bas. Apeldoorn et Berlin, entre autres, sont au programme.

De grandes ambitions en Belgique

Les ambitions en Belgique sont remarquables. La semaine dernière, un magasin a déjà ouvert ses portes à Drogenbos et, plus tard dans l’année, Coolblue s’installera également à Saint-Nicolas. Le détaillant estime qu’il y a encore de la place pour au moins dix magasins supplémentaires dans le pays au cours des prochaines années et recherche à cet effet des emplacements commerciaux appropriés dans les grandes villes, notamment Bruxelles, Charleroi et Louvain. Il envisage également des investissements supplémentaires en Wallonie, où il voit un fort potentiel de croissance.

Par ailleurs, Coolblue ouvrira cette année un nouveau dépôt de téléviseurs et d’appareils électroménagers à Anvers, tourné vers l’avenir. Grâce à ce nouveau dépôt, l’entreprise pourra servir encore plus de clients belges de manière plus rapide et plus efficace avec CoolblueBezorgt, son propre service de livraison et d’installation pour les machines à laver, les réfrigérateurs et les téléviseurs, entre autres.