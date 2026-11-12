JD.com finalise l’acquisition de Ceconomy, propriétaire de MediaMarkt

Après avoir récemment obtenu l’accord des autorités européennes, le groupe chinois JD.com a finalisé avec succès l’acquisition du groupe allemand Ceconomy, propriétaire de la chaîne d’électronique MediaMarkt. La filiale européenne continuera toutefois à fonctionner comme une entreprise indépendante.

Partenariat stratégique

JD.com a acquis 59,8 % du capital social et des droits de vote de Ceconomy pour un montant de 1,335 milliard d’euros. Combinée à la participation de 25,3 % conservée par Convergenta, partenaire de JD.com, cette acquisition porte leur participation conjointe dans la société à 85,2 %. La finalisation du processus d’acquisition fait suite à l’autorisation définitive de la transaction par la Commission européenne au début du mois.