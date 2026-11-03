Le groupe chinois JD.com peut définitivement racheter MediaMarkt et Saturn

Le géant chinois du commerce électronique JD.com est autorisé à racheter Ceconomy, la société mère de MediaMarkt. La Commission européenne a donné son dernier feu vert. Plus rien ne s’oppose désormais à cette opération, qui devrait donc être finalisée d’ici quelques jours.

Technologie et logistique chinoises

La Commission européenne a approuvé le rachat de Ceconomy par JD.com en vertu du règlement sur les subventions étrangères (FSR), la réglementation européenne visant à lutter contre les distorsions de concurrence causées par les subventions étrangères. L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Autriche avaient déjà donné leur accord. Selon les deux entreprises, toutes les conditions sont désormais réunies pour finaliser la transaction d’ici quelques jours.

JD.com accède ainsi à l’un des plus grands détaillants d’électronique d’Europe. Ceconomy, la société mère de MediaMarkt, Saturn et MediaWorld, compte plus de 1 000 magasins dans onze pays et environ 50 000 collaborateurs.

Pour JD.com, cette acquisition marque une étape importante dans son expansion européenne : le groupe chinois associe son expertise en matière de technologie, de logistique et de plateformes numériques au vaste réseau de magasins physiques et à la notoriété de la marque Ceconomy.

Des livraisons plus rapides, un assortiment plus large

Le nouveau propriétaire souhaite accélérer la stratégie omnicanale de MediaMarktSaturn. Selon les entreprises, les consommateurs peuvent s’attendre à un choix plus large, des livraisons plus rapides et de nouvelles applications technologiques. « Notre collaboration avec JD.com devient réalité et un nouveau chapitre est sur le point de s’ouvrir », déclare Remko Rijnders, PDG de Ceconomy. « Nous pouvons désormais passer d’une vision stratégique à une mise en œuvre concrète. »

JD.com souligne que Ceconomy conserve son modèle économique et sa stratégie actuels. La direction actuelle reste également en charge de la gestion quotidienne. Le groupe chinois affirme également avoir pris des engagements fermes pour protéger les intérêts des collaborateurs, des marques et des magasins.

« Notre ambition est d’aider Ceconomy à accélérer sa croissance de manière durable, afin de renforcer encore sa position concurrentielle en Europe et de continuer à innover sur un marché de la distribution en pleine mutation », déclare Sandy Xu, PDG de JD.com.