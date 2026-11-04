Fnac Darty écope d’une amende de 7 millions d’euros pour avoir pisté ses clients sans consentement

La personnalisation peut coûter cher. Fnac Darty s’est vu infliger une amende de 7 millions d’euros en France pour avoir suivi le comportement de navigation des utilisateurs de son application mobile sans leur consentement. L’entreprise conteste cette amende.

Les recommandations personnalisées

La CNIL, l’autorité française de protection des données, inflige une amende totale de 7 millions d’euros à deux filiales de Fnac Darty pour violation de la réglementation relative aux cookies. Fnac Darty Participations et Services doit s’acquitter de 6 millions d’euros, tandis que Fnac Direct doit payer 1 million d’euros supplémentaire. L’autorité de contrôle a rendu sa décision publique le 29 octobre.