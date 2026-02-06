Belgique - FR
Écrit par Stefan Van Rompaey
Krëfel lance son plan de transformation : cinq magasins fermés, 180 emplois menacés

Electro6 février, 2026

Krëfel souhaite fermer cinq magasins structurellement non rentables et réorganiser son siège social et sa logistique. Cela pourrait avoir des conséquences pour 180 des quelque 1 100 employés. Dans le même temps, la chaîne d’électroménager va investir dans ses magasins et ses technologies de l’information.

Poursuite avec 64 magasins

« Depuis plusieurs années, Krëfel est confronté à une situation financière précaire dans un marché où la concurrence est féroce et les marges faibles », explique le détaillant dans un communiqué de presse. « Sans changements radicaux, la survie de l’entreprise est menacée. » Ces changements radicaux impliquent donc la fermeture de cinq magasins, ainsi qu’une optimisation de la logistique et une réorganisation du siège social.

