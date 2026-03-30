L’Autriche bloque le rachat de MediaMarkt par JD.com

Pour l’instant, l’autorité autrichienne de la concurrence refuse d’approuver le rachat de Mediamarkt-Saturn par le géant chinois du commerce électronique JD.com. Cela compromet le calendrier prévu pour la finalisation de la transaction.

Malgré les engagements

L’autorité autrichienne de la concurrence a fait part de ses inquiétudes concernant la transaction prévue, rapporte Ceconomy AG, la société mère des chaînes d’électronique Mediamarkt et Saturn. Il n’est donc pas certain que la transaction puisse être finalisée comme prévu au cours du premier semestre 2026. Le détaillant, qui compte 54 magasins en Autriche, affirme pourtant avoir déjà pris des engagements clairs concernant les sites, les emplois, la protection des données et l’indépendance de la direction.

Selon Ceconomy, la France et l’Italie ont déjà donné leur feu vert à l’acquisition, tandis que l’Allemagne et l’Espagne devraient donner leur accord prochainement. JD.com a pris une participation dans Ceconomy l’été dernier, en vue d’une acquisition totale, et détient désormais une participation majoritaire de plus de 85 % dans la société.