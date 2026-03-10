Le conseil d’administration de Fnac Darty accepte l’offre d’achat de Daniel Kretinsky

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a fait un pas de plus vers le rachat complet du géant français de la distribution Fnac Darty. Le conseil d’administration du distributeur a approuvé à l’unanimité l’offre publique d’achat. Il ne reste plus qu’aux autorités de la concurrence à se prononcer…

Un large soutien

Le conseil d’administration de Fnac Darty, présidé par Jacques Veyrat, souligne dans un communiqué de presse que l’offre du groupe EP de Kretinsky « est dans l’intérêt de l’entreprise, de ses actionnaires et de ses employés ». Dans un marché caractérisé par des changements profonds, le conseil d’administration estime que cette acquisition offre « une base actionnariale stable pour mener à bien la stratégie à long terme ».