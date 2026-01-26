Le milliardaire Kretinsky lance une offre publique d’achat sur Fnac Darty

L’investisseur tchèque Daniel Kretinsky souhaite devenir actionnaire majoritaire de Fnac Darty afin d’éviter que le géant chinois JD.com n’acquière une influence trop importante sur le distributeur d’électronique via Ceconomy.

Inquiétudes concernant JD.com

Vendredi dernier, M. Kretinsky a informé le conseil d’administration de Fnac Darty de son intention de lancer une offre publique d’achat « amicale » qui lui permettrait d’acquérir 50 % du capital. Le conseil d’administration de Fnac Darty a accueilli favorablement cette offre à l’unanimité, a annoncé le détaillant dans un communiqué de presse.